"Ti ribalto", uno sguardo oltre la disabilità

Dal 20 al 25 giugno 2017, presso il Teatro Verdi di Milano (via Pastrengo 16), va in scena Ti Ribalto il Festival delle Arti che coinvolge più di 100 attori disabili e oltre 50 volontari tra professionisti, drammaturghi, attori, musicisti, danzatori e semplici cittadini. Sei giorni di esibizioni durante i quali si mescolano varie discipline - dal teatro, alla danza, dalla musica all'arte - dando vita a 11 spettacoli e 1 lezione aperta, con ingresso gratuito. Caos e ordine, regole e libertà, uguale e diverso, questo il filo conduttore che lega gli spettacoli e che ha permesso ai diversi gruppi di sperimentare, lavorare, giocare, e vivere dentro mondi fantastici dove tutto è il contrario di tutto. Un modo diverso di considerare la realtà e di vivere l'esperienza teatrale nel tentativo di ribaltare - da qui il nome del Festival - gli stereotipi sulla disabilità, scoprendo abilità e normalità che si celano dietro di essa. Ideato e curato dalla Piccola Accademia della Cooperativa sociale Cascina Biblioteca, il progetto coinvolge le persone affette da disabilità fisica o intellettiva, e sostiene, attraverso l'utilizzo di differenti espressioni artistiche, il loro diritto alla vita indipendente, all'integrazione e alla coesione sociale. In quest'ottica il Festival delle Arti si propone come un punto di riferimento e di incontro per tutte quelle realtà e quei progetti che promuovono le arti come strumento di emancipazione per le persone più fragili. Un territorio fertile, in cui far crescere autonomia e consapevolezza, contribuendo alla creazione di un ambiente culturale appassionante, che pone le sue basi sull'accettazione delle reciproche diversità. Questa edizione vedrà la partecipazione di tre associazioni ospiti: la Cooperativa Sociale Santa Rita Onlus, il Centro diurno disabili Barabino e il Circolo Culturale Giovanile di Porta Romana Onlus, che potranno raccontarsi e farsi conoscere al pubblico portando in scena ognuna il proprio spettacolo. Martedì 20 giugno alle ore 18.30 la serata inaugurale prevede due spettacoli: si parte alle ore 19 con Motus Dei, a cura del Centro Diurno Disabili Barabino, per proseguire con Forse. Una prima indagine sul bene e sul male a cura del gruppo avanzato del Giovedì di Piccola Accademia alle ore 20.45. Biglietti: ingresso libero senza prenotazione fino a esaurimento posti Quando: dal 20 al 25 giugno 2017 Dove: Teatro Verdi (Via Pastrengo, 16) Per informazioni: www.cascinabiblioteca.it - oppure 02 21591143