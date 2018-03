Torna il memorial Capuzzoni, il torneo di minirugby più grande della lombardia con 1000 bambini da tutta italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Si rinnova per la ventitreesima edizione il MEMORIAL “MASSIMILIANO CAPUZZONI”, il torneo di mini rugby organizzato dalla A.S. RUGBY MILANO dedicato ai bambini delle categorie Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12. Il Memorial Capuzzoni è il più grande torneo dedicato al mini rugby organizzato in Lombardia: più di 1000 bambini saranno suddivisi in 4 categorie per disputare 200 partite della durata media di 10 minuti. Le ore di gioco distribuite sui 12 campi a disposizione saranno complessivamente 28. Anche per questa edizione il Memorial Capuzzoni sarà affiancato dal TROFEO “LUCIANO BAGNOLI”, giunto alla decima edizione e assegnato alla società che ultimerà il torneo con il miglior piazzamento delle 4 categorie partecipanti (club con il miglior risultato complessivo). La manifestazione si terrà domenica 25 marzo presso il Centro sportivo G.B. Curioni e il Centro sportivo Saini a partire dalle 09:30. Al termine dell’evento verranno premiate le società classificate al primo posto di ogni categoria col trofeo “M. Capuzzoni” e quella che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo tra tutte le categorie col trofeo “L. Bagnoli”. Parteciperanno alla cerimonia di premiazione Sergio Carnovali, Presidente dell’A.S. Rugby Milano, i rappresentanti delle famiglie Capuzzoni e Bagnoli e i rappresentanti delegati degli Enti patrocinanti. Il Memorial Capuzzoni coinvolge 250 persone dello staff A.S. Rugby Milano, con il supporto di ulteriori 300 volontari che garantiscono tutti i servizi necessari ai piccoli atleti (accoglienza, ristoro caldo distribuito su due mense, spogliatoi capienti, campi ben organizzati) e 6 medici con servizio ambulanza. Di seguito le squadre partecipanti: Amatori&Union Rugby Milano, Asti Rugby Junior, UR Capitolina, CUS Milano Rugby, Valpolicella Rugby, Gispi Rugby Prato, Lyons Piacenza, Modena Rugby, Parabiago, Petrarca Rugby, Rugby Parco Sempione, Valsugana Rugby, Verona Rugby, Benetton Treviso, Rugby Varese, CUS Pavia Rugby, Rugby Livorno, Experience School L’Aquila.