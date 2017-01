Tranvia Milano-Limbiate fondi a rischio, De Rosa (m5s): “Alle promesse non seguono i fatti”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

"La vicenda legata alla riqualificazione della tranvia Milano-Limbiate, con il passare del tempo, assume contorni sempre più inquietanti. L'incontro di mercoledì mattina fra il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il governatore di Regione Lombardia Roberto Maroni e il ministro De Vincenti, non porta buone notizie ai cittadini di Paderno e Cormano e, più in generale, ai pendolari della tratta Milano-Limbiate. Pare infatti che i fondi per realizzare i lavori di riqualificazione necessari alla tratta languano. A parole sono tutti d'accordo sull'esigenza di intervenire, sulla strategicità dell'opera e sull'urgenza che la stessa rappresenta per i cittadini dell'hinterland. Nei fatti però nulla, o quasi, si è mosso dallo scorso anno quando, con un emendamento al decreto "Giubileo" il governo ricollocò lo stanziamento dei 59 milioni di euro destinati all'opera, riallocandoli all'interno delle casse di AreaExpo. Una decisione che già a suo tempo incontrò lo sgomento dei cittadini e la ferma opposizione del Movimento Cinque Stelle che, attraverso il deputato Massimo De Rosa, chiese a gran voce il ripristino del finanziamento. "Presentando un ordine del giorno dedicato, riuscimmo a strappare al governo la promessa di ripensare ad una formula tale da permettere di salvare il finanziamento ai lavori sulla tranvia" ricorda De Rosa, il quale aggiunge: "Ad oggi però non abbiamo più avuto notizie in tal senso. A quanto pare alle promesse non sono seguiti i fatti". Per questo motivo il deputato pentastellato ha presentato una nuova interrogazione, all'interno della quale viene chiesto se e con quali tempistiche il governo intenda assolvere l'impegno preso. Al fine di ripristinare le risorse finalizzate alla realizzazione di un'opera fondamentale, per un territorio sempre più soffocato dallo smog e congestionato dal traffico. Come sottolineano i dati relativi alle polvere sottili di questi ultimi giorni. "Cittadini, territorio ed enti locali sono tutti d'accordo sulla necessità dell'intervento di riqualificazione e sono pronti a muoversi in tal senso. Per sbloccare la situazione manca l'impegno concreto del governo, alle cui parole non sono ancora seguiti i fatti" conclude De Rosa".