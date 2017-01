Un seminario sul "Voice dialogue"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sabato 21 gennaio, presso la sede IAC di Milano, in Via Falck 53 (MM1- S. Leonardo), Silvana Borile terrà un seminario sulla tecnica del Voice Dialogue, per tutti i coach interessati ad ampliare il proprio repertorio di competenze relazionali. Il workshop è la prima delle numerose iniziative proposte per il 2017 da IAC Italia, associazione professionale che ha lo scopo di promuovere e valorizzare il coaching. All'interno di questo orizzonte si pone l'approfondimento sul Voice Dialogue, un metodo che porta l'individuo alla scoperta dei sé Interiori, Primari e Rinnegati che sono di sostegno o di blocco nei vari settori della sua vita. "Il Voice Dialogue parte dal presupposto che ognuno di noi è costituito da diversi aspetti che possiamo definire "energie" o "sé". - spiega Silvana Borile - Ognuno di questi sé che ha voce dentro di noi, ha una sua vita autonoma vera e propria, con desideri, tendenze, bisogni, schemi di pensiero, comportamenti diversi e riflessi visibili anche sul piano fisico. Il primo passo del lavoro è quindi il riconoscimento e in seguito la separazione dai nostri sé primari. Il processo comporta di pari passo lo sviluppo e il radicamento di ciò che il Voice Dialogue definisce io consapevole, uno stato di essere neutrale che può abbracciare tutti i nostri sé e aiutarci a compiere scelte più libere e consapevoli." Nel corso della giornata, a un primo momento di formazione teorica, seguiranno alcuni momenti esperienziali, adeguati alle richieste e alle esigenze del gruppo, che permetteranno a tutti i partecipanti di toccare con mano la potenza di questo metodo. Info e iscrizioni su www.iacitalia.it Silvana Borile lavora dall'età di 16 anni su se stessa e sugli altri per promuovere la crescita interiore. Da oltre 37 anni opera nel campo della relazione d'aiuto. È Counselor Relazionale Professional e Life Coach Innerteam a indirizzo Voice Dialogue,presente nel Quality register for experts, nei registri ANCORE (Registro Professionale dei Counselor Relazionali). Insegna al Corso di Integrazione in Counseling Sistemico della Scuola Risvegli ed è istruttore di psicodinamica.