Milano, fiori ai partigiani dalla Brigata solidale: "L'abbiamo fatto rispettando il distanziamento sociale"

Hanno portato fiori sulle lapidi dei caduti della Resistenza di Milano, muovendosi a gruppi di due per rispettare le norme sul distanziamento sociale imposte dall'emergenza Covid. Così i ragazzi della Brigata solidale Lena-Modotti hanno deciso di festeggiare il 25 Aprile, la giornalta della Liberazione dai nazi-fascisti.

"Era doveroso farlo anche nonostante il Covid - spiega Sergio Marchese, attivista della Brigata - Sappiamo che ci sono delle restrizioni e per questo abbiamo deciso di muoverci a gruppi di due persone per non infrangere l'ordinanza. Il 25 Aprile è un giorno importante, è il giorno in cui tutti gli italiani festeggiano la libertà dal nazi-fascismo e fare questo gesto significa anche ribadire che ci sono tantissimi giovani pronti a ricevere il testimone della lotta partigiana".