"A Milano 3 milioni di alberi in più entro il 2030": presentate le 253 nuove aree del progetto 'Forestami'

"L'obiettivo è di avere 3 milioni di nuovi alberi in città entro il 2030". A dirlo è l'assessore all'Urbanistica del Comune di Milano Pierfrancesco Maran, che mercoledì 15 luglio ha presentato alla Triennale le 253 nuove aree individuate dall'Amministrazione comunale e dal Politecnico per la riforestazione della città nell'ambito del progetto 'Forestami'.

"Un piano che copre una superficie di circa 713 ettari - spiega l'assessore - di cui 344 già pronti da novembre 2020 per progetti di forestazione legati alla prossima stagione agronomica. Delle 253 aree individuate, 110 saranno destinate al verde pubblico e ai parchi urbani, 82 alla realizzazione di nuovi boschi, 20 a interventi di forestazione in ambito residenziale e nel settore dei servizi (scuole, centri sportivi, parrocchie e aree feste), 14 per riqualificazioni boschive, altre 4 per interventi in aree di particolare rilevanza naturale e infine 2 per gli orti urbani".

"Stiamo lavorando insieme al Comune per la riforestazione di tutta la Città metropolitana - racconta la ricercatrice del Politecnico Maria Chiara Pastore - Il nostro è un piano per dare beneficio ai cittadini da un lato e all'ambiente dall'altro, aumentando la biodiversità in zone che magari ora sono solamente industriali o commerciali, senza però scordare l'obiettivo primario che è quello del miglioramento della qualità dell'aria in tutta la città".