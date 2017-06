Abbandona i rifiuti sul ciglio della strada: ripreso dalle telecamere e multato dalla locale

Si occupava di fare pulizie all'interno di un condominio e di gestire la raccolta dei rifiuti per conto di un'impresa di Milano, ma anzichè esporre i sacchi della raccolta differenziata in strada in attesa che la società li ritirasse li ha caricati sul furgone e poi li ha abbandonati in strada, in una zona isolata di Monza. È stato identificato e per lui è scattata una maximulta da 600 euro. Protagonista del fatto: un uomo residente a Sesto San Giovanni, la notizia è stata riportata da MonzaToday.

A immortalare il gesto lo scorso 28 maggio alle 13.50 però ci hanno pensato le telecamere installate nell'area dalla polizia locale di Monza che da qualche tempo stava monitorando l'area, situata dietro il centro commerciale Auchan, al confine con Cinisello dove si erano registrati numerosi casi di abbandoni abusivi di materiali e rifiuti.

Per contrastare il fenomeno ed evitare che l'area potesse presto trasformarsi in una discarica abusiva a cielo aperto la polizia locale ha installato i dispositivi ed è riuscita a individuare il responsabile o almeno uno dei tanti. Grazie al numero di targa e al logo dell'impresa per cui l'uomo lavorava gli agenti sono riusciti a rintracciare un cittadino egiziano di 47 anni, residente a Sesto San Giovanni. Nei suoi confronti è stata comminata una multa di seicento euro per abbandono di rifiuti e sono in corso alcune verifiche per valutare se si possa o meno procedere penalmente nei suoi confronti contestato l'abbandono di rifiuti pericolosi.

Il filmato registrato dalle telecamere mostra l'uomo che si avvicina a bordo del furgone, ferma la corsa e scende, scaricando tre sacchi contenenti materiale vario.