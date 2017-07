Flash mob in Piazza Duomo: una spiaggia per dire "No" all'abbandono degli animali | Video

L'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, ha organizzato martedì 4 luglio in piazza Duomo a Milano una manifestazione d'impatto per sensibilizzare la gente contro l'abbandono degli animali, triste e diffuso fenomeno che si incrementa con l'inizio della stagione estiva. Ombrelloni, teli da mare e lettini: i volontari hanno creato un vero e proprio set da spiaggia distribuendo ai numerosi curiosi un vademecum per la perfetta vacanza a sei zampe con tante indicazioni per organizzarla senza stress, dalla scelta della meta al miglior modo per viaggiare con il proprio amico. Anche quest'anno testimonial dell'iniziativa il comico Francesco Villa, in arte Franz, del duo comico “Ale e Franz”, accompagnato dalla sua cagnolina Spritz. E parte l'hashtag #TUTTESCUSE per sensibilizzare la gente contro un gesto così crudele e spesso, purtroppo, senza ritorno.