Milano, abbandono illecito di rifiuti: 15 denunce e sanzioni per oltre 74mila euro

Nelle immagini delle videocamere di sorveglianza della Polizia locale di Milano ecco documentati alcuni episodi di smaltimento illecito di rifiuti in varie zone della città. Quindici le denunce fatte dai ghisa milanesi, oltre a 34 sanzioni amministrative per un ammontare di 74mila euro. 154, in totale, i casi acclarati di abbandono illecito di rifiuti.

L'attività di monitoraggio, compiuta nell'arco di tempo compreso tra il 25 maggio e il 31 ottobre 2019, ha portato a cogliere in fiagrante 71 casi di scarico illecito compiuti da persone con un veicolo, mentre altri 83 sono attribuibili a pedoni.