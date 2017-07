Accoltellò un poliziotto in Centrale, espulso: Diallo portato in Guinea dalla polizia | Video

Niente più obbligo di firma, ma espulsione. È stato riaccompagnato in Guinea, Mamadou Saidou Diallo, il ventottenne - irregolare in Italia - che lunedì pomeriggio ha accoltellato un poliziotto in piazza Luigi di Savoia fuori dalla stazione Centrale.

Poliziotto accoltellato: espulso l’aggressore

Il guineano - che è stato scarcerato mercoledì pomeriggio, quando l’accusa è stata derubricata da tentato omicidio a lesioni e resistenza a pubblico ufficiale - sarà imbarcato su un volo in partenza alle 18.25 da Malpensa con direzione Conakry. A scortarlo saranno tre agenti della Questura di Milano.

Proprio contro uno di loro, Diallo - con precedenti e un vecchio ordine di espulsione ignorato - si è scagliato lunedì. I poliziotti erano intervenuti per bloccarlo dopo che il ventottenne aveva minacciato con un coltello un addetto alle navette in servizio tra Centrale e gli aeroporti. Con quello stesso coltello, al momento del fermo, l’aggressore era riuscito a colpire alla schiena un agente, che se l’era cavata con una ferita lieve e pochi giorni di prognosi.

Giovedì, dopo le polemiche per la scarcerazione - Diallo era stato comunque trattenuto in Questura e per lui era stato disposto l’obbligo di firma - arriverà l’espulsione effettiva.

In mattinata, anche il sindaco Beppe Sala - quando il rimpatrio non era ancora ufficiale - aveva sollevato il problema, non senza una vena critica.

"Si rimane a bocca aperta di fronte a certe situazioni, poi si tratterà anche di applicare le leggi ma se le leggi sono queste probabilmente bisogna cambiarle - le sue parole -. Più che altro se l'aggressore non viene rispedito in Guinea, lo considero un affronto per Milano”.