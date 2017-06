Milano piazza Repubblica: i due straordinari acrobati circensi al semaforo

Riscuotono un grande successo, in queste ore, i due artisti di strada 'acrobati circensi' che si stanno esibendo ai semafori in piazza Repubblica, a Milano.

La pratica è molto semplice e consolidata da tempo in città per questo genere di artisti: lo spettacolo dura pochissimo, per la durata del rosso, e alla fine dell'esibizione viene richiesto un piccolo obolo qualora lo show sia piaciuto. I due ragazzi sono molto apprezzati.