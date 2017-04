La sosia di Adele passeggia per il centro di Milano: fan in delirio. Video

Una finta Adele si è aggirata nelle scorse ore per le vie del centro di Milano, attirando l'attenzione di centinaia di fan della cantante inglese.

Si è trattato, tuttavia, di una divertente candid camera dei PauBoys, un sodalizio che promuove iniziative di beneficenza in favore delle donne vittime di violenza. In questo caso, lo scherzo è stato organizzato per attrarre offerte per un'asta benefica con protagonista la vera Adele, con album autografato e biglietti per il concerto di Londra.