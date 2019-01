Adriano Celentano versione supereroe: dal 21 gennaio il cartone animato in tv. Il trailer

Adriano Celentano torna in tv, ma questa volta in versione cartone animato. È stata confermata dal palinsesto Mediaset e vedrà il suo debutto il prossimo lunedì 21 gennaio la nuova serie animata "Adrian" il cui protagonista è lo stesso cantante milanese in versione supereroe. La serie, scritta, diretta e doppiata da Celentano e disegnata da Milo Manara, andrà in onda in prima serata in esclusiva su Canale 5, con nove episodi per nove lunedì consecutivi.

L’esordio del cartone sarà accompagnato dalla pubblicazione, il 25 gennaio, del un nuovo doppio album del cantante - anche questo intitolato “Adrian” - che conterrà, oltre a inediti e pezzi classici del Molleggiato, tutti i brani della serie curati dallo stesso Celentano in collaborazione con Nicola Piovani (premio oscar nel lontano 1999 con le musiche nel film di Roberto Benigni "La vita è bella"). Il trailer