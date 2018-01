Gli sputano in faccia poi lo picchiano a sangue in strada: il video della terribile aggressione

La Polizia ha individuato e indagato in stato di libertà 4 giovani, di cui uno solo maggiorenne, per rapina e lesioni ai danni di un ragazzo milanese colpito nelle prime ore di martedì 2 gennaio in piazza Lega Lombarda.

Uno degli aggressori, transitando da lì a bordo di una Fiat Punto e senza nessuna motivazione, ha sputato in faccia alla vittima, un giovane 17enne che si trovava in strada in compagnia di due amiche. Alla reazione stizzita della vittima, i tre passeggeri dell'auto sono scesi aggredendola in maniera violenta con calci e pugni. Dopo aver rubato il cellulare rimasto per terra, gli aggressori sono scappati a bordo della loro vettura (come sono stati torvati).

I poliziotti delle volanti sono intervenuti dopo la segnalazione di un tassista che, trovandosi dietro alla vettura degli aggressori, ha ripreso il tutto con la telecamera del suo taxi. La vittima, che ha riportato lesioni al volto e dolori in varie parti del corpo, è andato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli.