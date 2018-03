Uomo armato di coltello aggredisce dipendente di Radio Padania: "Ringrazio Dio, sono illeso"

Si sono vissuti attimi di terrore in via Bellerio, fuori dalla sede della Lega, dove un dipendente di Radio Padania è stato aggredito da uno sconosciuto armato di coltello.

Sul posto sono prontamente giunti i carabinieri che hanno identificato l’uomo, si tratterebbe di un 55enne. La vittima, per fortuna rimasta illesa, è stato ascoltato in caserma per cercare di ricostruire l’esatta dinamica.

Presso la sede del Carroccio una gran folla di giornalisti attendeva l’arrivo di Attilio Fontana, il neopresidente della Regione Lombardia proprio di marca leghista. Erano tutti dentro quando il fatto è accaduto, intorno alle 17, per questo nessuno si è accorto di nulla. Gli uomini dell’Arma stanno cercando di comprendere le reali ragioni del gesto.