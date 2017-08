Un uomo di 62 anni è in fin di vita dopo l'aggressione subita ad opera del vicino di casa nella mattinata di mercoledì 16 agosto intorno alle 10.45 all'angolo tra via Chiesa Rossa e via Francesco De Santis, nel quartiere Stadera. A darne la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto è intervenuta con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso (LEGGI LA NOTIZIA).