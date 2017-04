Silvio Berlusconi ha adottato cinque agnelli per salvarli dai banchetti di Pasqua. Grazie all'azione di Michela Brambilla, tra i fedelissimi dell’ex primo ministro e presidente della Lega italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente, Berlusconi — in stagione pre-elettorale — ha voluto rendere pubbliche le immagini che lo ritraggono abbracciato ai capretti. Con lui anche la compagna Francesca Di Pascale.