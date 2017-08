Milano bella d'agosto. Residenti e turisti: "Meglio che in altri periodi dell'anno"

Caldo a parte, la Milano d'agosto piace sempre di più. La città appare meno caotica, strade quasi deserte, parcheggi liberi e molte eventi a cui assistere. Turisti e residenti apprezzano, chi per un week-end mordi e fuggi, chi in attesa delle ferie, chi perché la preferisce in questo periodo.

I motivi sono gli stessi per tutti: poca gente, più possibilità di rilassarsi o quantomeno di non subire le normali cause di stress di una città più caotica, maggiore facilità e velocità negli spostamenti. Le interviste.