Un programma per aiutare i più poveri. Ecco come: arriva "Albero della vita"

Una mano concreta alle famiglie in difficoltà e un aiuto per trovare la via di uscita. La fondazione “L’Albero della Vita” ha inaugurato la sua nuova sede di via Derna, un punto di ritrovo per le tante persone in difficoltà, una roccaforte della speranza dove i volontari quotidianamente incontrano circa 40 famiglie: ascolto, dialogo e una vera e propria consulenza.

Il programma “Varcare la soglia”, che si fonda su un mutuo sostengo e sulla necessità di creare una fitta rete comune, è attivo da quattro anni e sono tante le testimonianze che ci raccontano di percorsi virtuosi e di un sostegno non solo materiale.

Milano, che da un lato rappresenta il cuore pulsante della nostra economia, mantiene ancora delle significative sacche di povertà. In stato di bisogno, con la necessità di un sostegno, ci sarebbero almeno 100 mila persone.

La presenza sul territorio in maniera capillare di fondazioni e associazioni onlus così vicine alle famiglie bisognose rappresentano un ramo forte e davvero importante del nostro sistema di assistenza.