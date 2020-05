Milano, alcuni senzatetto occupano l'Albergo diurno: ecco il passaggio 'segreto' dalla fermata della metro. Video

Entrano all'interno dello storico Albergo diurno di piazzale Oberdan da un piccolo passaggio che lo collega con la fermata della metro di Porta Venezia. Si chinano e strisciano uno alla volta cercando di non essere visti. A quanto pare proprio così, un gruppo di senzatetto nell'ultimo tempo ha occupato la storica struttura affidata al Fai.

A denunciare la vicenda è la pagina Tranvieri di Milano su Facebook. "Ore 12.30 si rientra per il pranzo? Come potete vedere dalle immagini, ecco il ritorno a casa degli occupanti dello storico e tutelato (ma dove) albergo diurno. Passano sotto e s'infilano dentro", scrivono sulla pagina di riferimento del personale Atm.

"È curioso che nel gruppo ci sia la stessa donna che ieri aveva defecato in pieno giorno sulla scala mobile. Questo è il modo di tutelare un bene architettonico storico in Buenos Aires. Ma stiamo scherzando? E questi chi sono, che fanno in giro, mentre sopra passeggiano pattuglie della locale e forze dell'ordine impegnate in altro incarico", prosegue la denuncia.

"Sindaco Sala, vicesindaco con delega sicurezza Scavuzzo, assessore Granelli ... se fem, sifulum? (cosa facciamo, fischiamo?)", chiedono provocatoriamente agli amministratori di Palazzo Marino.