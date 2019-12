Milano, il desiderio del sindaco Sala sotto all'albero di Natale: "Vorrei dare una casa a tutti i milanesi"

"Vorrei una casa per tutti i milanesi, una casa dignitosa e a un prezzo accessibile per ciascuno". Così il sindaco di Milano Beppe Sala ha espresso il suo personale desiderio natalizio sotto all'albero appena inaugurato in piazza Duomo. Invitato sul palco dall'animatrice dell'evento, la speaker di RDS Petra Loreggian, il primo cittadino ha rivolto un pensiero a tutti coloro che vivono l'emergenza casa in città.

"Da poche settimane qui a Milano siamo diventati 1 milione e 400mila - spiega il sindaco - Siamo una città nella quale oggi arriva gente un po' da tutta Italia e da tutto il mondo, ma ci mancano un po' di case e vorrei che tutti potessero averne una. Che sia in acquisto o in affitto non importa, basta che sia un posto dignitoso e a un prezzo giusto".