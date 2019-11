Milano, intitolato ad Alda Merini il ponte sul naviglio di via Corsico: "Una donna e una poetessa unica"

Cerimonia solenne sui navigli di Milano per l'intitolazione del ponte di via Corsico alla poetessa Alda Merini. La scrittrice milanese, scomparsa 10 anni fa, è stata omaggiata dalla figlia e dall'assessore alla Cultura del Comune Filippo Del Corno con una targa recante il suo nome e apposta sul ponte che la poetessa percorreva quotidianamente.

"Una donna unica e una poetessa grandiosa - ricordano la figlia e l'assessore Del Corno - Quando era in vita non abbiamo compreso appieno la grandezza della sua opera. Oggi, a distanza di tempo, la rivalutiamo non solo per il suo carattere particolarissimo, ma soprattutto per le sue poesie e la sua capacità di usare le parole per descrivere il mondo e la sua Milano".