Cancro al pancreas, ecco lo sketch di Aldo Giovanni e Giacomo per la ricerca

Uno sketch contro il tumore al pancreas. Attraverso un video il trio comico milanese Aldo, Giovanni e Giacomo si sono offerti di aiutare la comunità dei pazienti e dei familiari che si trovano a dover affrontare una malattia così complessa come il tumore del pancreas. Il video è associato alla raccolta fondi di "Codice Viola" a favore della ricerca indipendente, ed è stato presentato nella giornata di lunedì 18 novembre in vista della Giornata mondiale contro questa malattia che si celebrerà il 21 novembre.

"La nostra associazione si sta impegnando in una raccolta fondi a favore di una sperimentazione clinica randomizzata di fase III che abbia due caratteristiche fondamentali: una sperimentazione indipendente e contemporaneamente multicentrica per favorire la partecipazione di tutti i pazienti, anche quelli non prossimi ad un centro di eccellenza — ha affermato Piero Rivizzigno, presidente dell'Associazione Codice Viola —. Ringraziamo quindi Aldo Giovanni e Giacomo per la loro sensibilità e il contributo che stanno dando alla causa dei nostri pazienti e delle loro famiglie".