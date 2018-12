Allagamenti in zona Bicocca a Milano, all'incrocio tra viale Sarca e via Chiese, di fronte al parco della Torre, in corrispondenza del Bicocca Village.

Martedì mattina la strada si è totalmente allagata probabilmente per l'esplosione di un tubo dell'acquedotto, durante alcuni lavori stradali. Il traffico ha subito rallentamenti.

Video Marco Feroleto