Milano, lavoratori Amazon regalano fiori ai Fridays for future. La risposta degli attivisti: "Pagate le tasse"

Dure accuse da parte dei manifestanti di Fridays for future ad alcuni lavoratori Amazon che venerdì 29 novembre, in occasione del quarto sciopero globale per il clima, hanno cercato di avvicinare gli attivisti che affiggevano volantini sulla vetrina dello store corso Venezia, offrendo loro un mazzo di fiori e cercando di spiegare le ragioni dell'azienda.

"Siamo stati tra le prime aziende al mondo ad aderire alle norme dettate dal protocollo di Kyoto", le parole dei dipendenti della multinazionale, che tuttavia non hanno convinto i ragazzi di Fridays for future, scatenando la reazione opposta. "Queste sono solamente scuse. Dovete pagare le tasse, smettere di sfruttare i lavoratori precari e trovare mezzi di spedizione meno inquinanti", hanno gridato gli attivisti all'indirizzo dei dipendenti Amazon.