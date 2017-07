Karate, Andrea Nekoofar in uno dei suoi ultimi successi | Video

Lutto nel mondo dello sport. Il campione Andrea Nekoofar, giovane promessa del karate, è morto giovedì 27 luglio in Grecia per cause ancora da accertare. Ne dà notizia la Fijlkam (Federazione italiana judo lotta karate e arti marziali): "È con grande tristezza e sincera emozione che la Federazione apprende della tragica scomparsa di Andrea Nekoofar, giovane promessa del Karate Azzurro. La Fijlkam tutta si unisce al dolore della famiglia ed esprime profondo cordoglio per la perdita di un giovane di grande talento". Nato a Milano e di padre iraniano, aveva collezionato numerosi successi nella categoria under 21, l'ultimo lo scorso 2 luglio.