Volpi, tassi, donnole e faine attraversano l'autostrada usando questi tunnel. Le immagini

Le immagini riprese da speciali telecamere attive pure al buio provano che molti esemplari si muovono da un lato all’altro dell’Arteria imboccando le 50 mini-gallerie scavate allo scopo di garantire alle specie stanziali la continuità territoriale auspicata dagli etologi. Si tratta di un comportamento indotto dalla funzionalità delle reti che blindano le carreggiate, vanificano ogni tentativo di attraversamento e riducono il rischio di incidenti.

È in fase di montaggio il «corto» naturalistico girato da Tangenziale Esterna SpA all’interno dei tunnel salva-fauna che diverse specie stanziali nel Quadrante dell'Area Metropolitana collegato da A58-TEEM utilizzano per spostarsi in tutta sicurezza da un lato all’altro dell’Autostrada.

Video e scatti diffusi dalla Concessionaria come anticipazione del documentario provano che volpi, donnole, tassi e faine hanno imparato a bypassare l’Arteria imboccando le 50 mini-gallerie scavate sotto il tracciato allo scopo di tutelare le specie da investimenti e gli automobilisti da possibili sinistri.

Le immagini riprese dalle foto-trappole, ossia da telecamere attive pure al buio grazie a speciali led, accreditano, infatti, l’uso dei tunnel da parte degli esemplari più inclini a percepire A58-TEEM non come un ostacolo alla disponibilità piena dell’habitat ma alla stregua di un’estensione dell'areale.

Caccia, riproduzione e cure parentali dei predatori colti dagli obiettivi mentre transitano dentro le mini-gallerie si svolgono, quindi, tra i due settori di un’Autostrada che sembra rispondere all'esigenza di garantire agli animali la continuità territoriale raccomandata dagli etologi a progettisti e costruttori.