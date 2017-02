Modelle animaliste protestano nude in Piazza Duomo, fermate dai poliziotti | Video

Nella mattinata di martedì 21 febbraio alcune rappresentanti della Peta, organizzazione internazionale in difesa dei diritti degli animali, hanno manifestato in Piazza Duomo. Le attiviste — in biancheria intima, con addosso soltanto una maschera da coccodrillo — hanno cercato di sensibilizzare i cittadini contro l'uso delle pelli nell'industria della moda. La protesta è durata una manciata di minuti, poi sono state fermate dagli agenti della polizia.

«Siamo qui, alla vigilia della settimana della moda di Milano, per sensibilizzare gli stilisti e soprattutto i consumatori ad abbandonare l' utilizzo di prodotti con pelli esotiche. Come tutti gli animali, anche alligatori e serpenti, provano dolore, paura e sofferenza e vengono uccisi in modo crudele per diventare borsette e cinture e scarpe», hanno ribadito le attiviste.

Non è la prima volta. Anche l'anno scorso, sempre prima dell'inizio della settimana della moda, le attiviste della Peta erano scese in Piazza Duomo per manifestare per i diritti degli animali.