Milano, un macello a cielo aperto in piazza San Babila: due “maiali” sgozzati in strada | Video

Protesta forte degli animalisti de “Le Iene vegane”, che lunedì pomeriggio hanno trasformato piazza San Babila in un macello a cielo aperto per mostrare - hanno spiegato loro stessi - la “triste realtà celata dietro l’industria della carne e dei suoi derivati”.

Gli animalisti, per nulla nuovi ad azioni così eclatanti, hanno simulato l’uccisione dei due “maiali” e il “macellaio”, microfono in pugno, ha invitato i passanti ad avvicinarsi per aiutarlo.

“Affondate il coltello nella loro carne - ha urlato il giovane, porgendo la lama a tutti -. Venite, assaggiate, sono soltanto dei maiali, degli animali, dei pezzi di carne”.