Milano, blitz degli animalisti al McDonald’s in Duomo: “Libertà per tutti gli animali” | Video

Blitz de “Le Iene Vegane” al McDonald’s di piazza Duomo. Sabato pomeriggio, una ventina di manifestanti hanno fatto irruzione nel locale per protestare contro quello che loro stesso definiscono “tempio degli orrori, Mc Morte. Una delle maggiori aziende che affama il mondo”.

I vegani, con cartelli come “Chi pecca dovrà raccogliere il dolore che ha seminato” o “Carne = assassino”, hanno raccontato di “animali torturati, polli costretti a stare tutta la vita in venti centimetri quadrati”.

E ancora: “I bovini che trovate morti nei panini e che chiamate hamburger - ha detto una rappresentate di ‘Iene vegane’ - vengono sgozzati pienamente coscienti. Sono essere senzienti come i cani che vivono con voi, come i gatti che vivono con voi”.

Quindi, il gruppo ha concluso il proprio blitz con un invito: “Tutto questo è sovvenzionato da chi passa un pomeriggio qui dentro, siete voi che potete fare la differenza. Per tutti gli animali, libertà”.

Le stesse “Iene vegane”, poco prima, avevano improvvisato un secondo blitz all’esterno del cinema Odeon di via Santa Radegonda, dove è in proiezione "The founder", film sulla storia di Ray Kroc, l'imprenditore che ha lanciato la catena di fast food McDonald's.