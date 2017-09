Blitz degli animalisti al mattatoio, una veglia durata tutta la notte

Una veglia dal forte valore simbolico di fronte al mattatoio di Boffalora sopra Ticino, nella Città metropolitana di Milano, dove le Iene Vegane per dodici ore, fino alle 5 del mattino, si sono alternate in letture e testimonianze di vario tipo osservando un minuto di silenzio ogni ora ricordando come gli animali vengono uccisi. Un blitz organizzato dal movimento francese 269 in contemporanea in altre 70 città del mondo. Cartelli e striscioni per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema sempre molto acceso com’è quello dei sistemi di abbattimento degli animali.