Partono le squadre antidegrado con disoccupati e migranti: fino a 500 euro mensili di compenso

Partono le squadre antidegrado, saranno impiegati a fianco dell'Amsa centinaia di migranti e di cittadini disoccupati. Per loro un contributo di 500 euro mensili, su base volontaria invece l'impegno dei richiedenti asilo che non potranno essere contrattualizzati per ragioni burocratiche.

L'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino si dice convinto che questa esperienza sarà davvero utile per la città e per le categorie più deboli: "Puntiamo a un coinvolgimento di centinaia di persone e sarà una buona occasione sia per i disoccupati sia per i ragazzi rifugiati che hanno voglia di lavorare e integrarsi realmente".