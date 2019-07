Parco Sempione, torna "Estate a Milano": musica, balli e giochi per gli anziani soli in città

Un tendone al parco Sempione con musica, balli e giochi e un numero verde per l'assistenza alle persone fragili. Torna "Estate a Milano" il progetto del comune di Milano per non lasciare soli gli anziani che restano in città d'estate. A inaugurare la nuova stagione di eventi è stato, martedì 30 luglio, Gabriele Rabaiotti, neo assessore alle politiche sociali dopo l'elezione di Pierfrancesco Majorino al parlamento europeo.

"È un modo per far compagnia alle persone anziane che restano a Milano ad agosto - spiega Rabaiotti - Si tratta di persone spesso sole e proprio per questo abbiamo invitato anche gli inquilini dei palazzi a segnalarci vicini anziani che necessitano di assistenza. Già a giugno abbiamo fatto partire il piano socialità, che prevede iniziative con la consegna pasti a domicilio per chi non si può muovere, cura della persona e della casa. È inoltre attivo il numero verde gratuito 800777888 al quale è possibile segnalare casi di abbandono e richiedere assistenza".