Conti bloccati e sfratto esecutivo: anziani nel terrore in zona Ortomercato

E' un vero e proprio incubo quello che stanno vivendo circa 15 famiglie residenti in zona Ortomercato, tra le vie Lombroso, Maspero e Vismara. Sono quasi tutti ultrasettantenni, da normali inquilini con regolare contratto si sono trasformati in abusivi perché i loro contratti nono sono stati più rinnovati dal Comune che ha ceduto l'area in concessione alla Sogemi.

Siamo nel 1980, la questione finisce in tribunale e il nodo non si è ancora risolto. La società afferma che già da tre anni sono state emesse delle sentenze ma gli inquilini non le hanno rispettate, oggi quindi si passa alla fase esecutiva dopo tutta la trafila giudiziaria.

Le famiglie intanto vivono nella paura e nell'incertezza, dovranno lasciare le loro abitazioni perché la Sogemi ha ottenuto i titoli per imporglielo e solo a quel punto potranno sperare in una casa popolare.