Diecimila piatti in piazza Duomo a formare una mega ape: ecco le immagini dell'installazione

Un’ape gigante disegnata dal fumettista Altan e realizzata con diecimila piatti posizionati in piazza Duomo. Parte così da Milano il messaggio di solidarietà al continente africano in occasione della giornata mondiale dell’Alimentazione. Un evento dal grande impatto scenografico curato da Cefa Onlus, l’organizzazione non governativa che da quarant’anni lavora per combattere la fame nel mondo.

Sin dal primo mattino volontari a lavoro per quello che è stato definito l’evento di pixel art più grande al mondo.

In The Name of Africa, questo lo slogan che ha accompagnato la giornata, al centro dell’attenzione l’importanza delle api che producono tanto miele e creano vita a qualsiasi latitudine.

Palloncini colorati, a forma di ape, sono stati fatti volare in cielo sperando che, almeno simbolicamente, possano aver raggiunto l’Africa. Nel progetto, con una forte connotazione didattica, sono stati coinvolti circa 75 mila bambini delle scuole milanesi.

In piazza numerose arnie per ammirare dal vivo le colonie di api domestiche, le spiegazioni degli apicoltori hanno coinvolto i tantissimi presenti.

Immagini FB Cefa Onlus.