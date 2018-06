Apple Store in centro a Milano, manca poco: ecco come sarà e lo stato dei lavori

L'inaugurazione del nuovo Apple store in centro a Milano è prevista per mercoledì 18 luglio 2018, quando i milanesi potranno finalmente godere del "cubone" firmato dalla mela. Il progetto è ormai noto e porta la firma dell'archistar Norman Foster. Lo store sorgerà completamente sottoterra, come quello sulla Quinta Strada a New York, e l'ingresso sarà costituito da una scalinata anfiteatro - che sarà usata per eventi pubblici - larga quasi come l'intera piazza che scenderà verso una cascata d’acqua, a sua volta sormontata da una grande fontana al livello della strada.

