Enorme sciame di api “assale” un’auto: il video

Video Rox Grillo © MilanoToday

Scene incredibili mercoledì mattina in via Monte Ortigara, zona Porta Vittoria, dove un’enorme sciame di api ha trasformato una Dacia Daster nel proprio personalissimo “nido”.

Le api, in migliaia, si sono appoggiate sull’auto - che era parcheggiata a bordo strada - e hanno iniziato a volare sopra la vettura. I residenti, alcuni dei quali evidentemente preoccupati, hanno subito chiesto l’intervento della polizia locale.

Già domenica, in città, erano avvenute “invasioni” simili. I vigili del fuoco, infatti, avevano ricevuto decine di chiamate per richieste di intervento di cittadini preoccupati per la presenza di grossi sciami di api uscite dalle arnie.

L'intervento più impegnativo era stato in via Don Palazzolo, nel parco Portello, dove uno sciame d'api esteso per circa due metri si era attaccato a un albero.