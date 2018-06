Grande attesa per il corteo antirazzista: "Sabato tutti in piazza, questa è una città meticcia"

Palestro, ore 15: è atteso qui il raduno del grande corteo antirazzista organizzato in ricordo del ragazzo di colore ucciso a fucilate in Calabria: "Non si può vivere in una società piena di odio e intolleranza. Milano è una città meticcia vissuta da migranti e italiani insieme ed è proprio questa una delle grandi ricchezze di questo territorio".

Ad affermarlo è Lodovico Manera del centro sociale "Il Cantiere" che chiama i cittadini a raccolta: "Ci attendiamo una grande risposta, abbiamo già ricevuto numerose adesioni. Mostriamo il vero volto di questa città, di questo Paese".