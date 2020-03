Coronavirus, l'appello del 112 di Milano: "Non chiamate per informazioni, il numero serve per chi sta male"

Aiutateci a diffondere questo messaggio: il 112 è il numero per le emergenze e serve per chi sta male. Chiamare per avere informazioni su come spostarsi nella zona rossa toglie tempo ai veri malati. È l'appello di Marco Contini, coordinatore del Nue di Milano, il numero unico per le emergenze che in queste settimane è stato sommerso di telefonate.

"Il 112 non è il numero corretto per avere informazioni - spiega nel video il responsabile sanitario - Lasciateci lavorare per chi ha veramente bisogno di aiuto".