Arese, in fiamme una discarica di ferro. Il sindaco: "Chiudete le finestre" | Video

Un vasto incendio si è sviluppato nella serata di mercoledì 26 luglio vicino al centro commerciale di Arese. Le fiamme hanno interessato un deposito di ferro, una nube nera si è alzata in cielo sospinta dal vento. Il sindaco di Lainate Alberto Landonio raccomanda di tenere chiuse le finestre ed evitare attività all'aperto in attesa dei riscontri dell'Arpa. Il rogo, stando alle prime informazioni raccolte da MilanoToday, è scoppiato all’interno della ditta Rmi, Rottami Metalli Italia SpA, che sorge proprio dietro il mega mall “Il Centro” e si occupa di raccolta, lavorazione e riciclaggio di rifiuti ferrosi, già teatro di uno spaventoso incendio lo scorso 26 agosto. I vigili del fuoco hanno riferito di essere sul posto con dieci autopompe e di aver ricevuto già centinaia di richieste di intervento. In via Luraghi - tra i territori di Arese, Lainate e Garbagnate - sono presenti anche i carabinieri e un'ambulanza del 118, anche se al momento non si hanno notizie di feriti.

Immagini di A. Gemme - Montaggio di E. Canta