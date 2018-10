Milano, ecco la cocaina della 'Ndrangheta

Maxi operazione dei carabinieri martedì mattina tra Milano, Como e Reggio Calabria. I militari di Corsico, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Milano, hanno arrestato quattordici persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. In manette sono finiti dieci italiani e quattro marocchini.

I carabinieri, al termine dell'indagine diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, hanno scoperto un enorme giro di cocaina gestito da quattro fratelli legati alla famiglia di 'ndrangheta dei Papalia Barbaro, da tempo radicati tra Buccinasco e Corsico.

Gli italiani, stando a quanto accertato, si servivano dei magrebini per la vendita al dettaglio della droga.