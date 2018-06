Blitz antidroga della polizia: ecco il momento in cui sparano a un 18enne addosso. Video

Riceveva la droga dagli 'albanesi' direttamente "Al Clan" dei tifosi della Curva sud del Milan, in via Sacco Vanzetti a Sesto San Giovanni (Milano). Al mattino presto, quando solo lui poteva accedere nella struttura del locale. Da lì la distribuiva ai suoi clienti, che non erano direttamente i consumatori ma piccoli pusher che la rivendevano. Luca Lucci, 37 anni, capo ultrà della curva del Milan e volto notissimo anche alla società di Mister Li, è caduto nella maxi operazione del Commissariato Centro, guidato dal dirigente Ivo Morelli e dal suo vice Gianluca Cardile.

Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Laura Pedio e dal sostituto Andrea Fraioli, hanno smantellato due organizzazioni parallele che si dedicavano al traffico di sostanze stupefacenti: in tutto sono 22 le ordinanze d'arresto, diciotto italiani, tre albanesi e un romeno. Lucci era un anello intermedio di una banda di trafficanti albanesi che portavano la droga a Milano dalla Spagna. Oltre al capo ultrà, stando agli investigatori, rifornivano un grossista della piazza di Cremona, Ursu Gelo Marian, e uno della piazza di Biella, Mattia Rosso.

L'operazione, straordinaria se si pensa alle proporzioni del personale a disposizione di un commissariato, nasce dall'arresto di un ragazzo incensurato nel marzo del 2016, Davide Panizza. Il giovane viene pizzicato dagli agenti con mezzo chilo di marijuana. Oltre alla droga, gli vengono sequestrati diversi cellulari in suo possesso. Dalle rubriche e dalla messaggistica presente nei telefonini si ricostruisce la rete. A destare sospetto è il fatto che molte delle utenze siano legate a cittadini stranieri non censiti. Molte poi vengono disattivate dopo pochi giorni. In tutto vengono passate al setaccio 140 linee. Una di queste porta sulla strada giusta. Durante le indagini poi c'è stata anche la gambizzazione di un ragazzo di 18 anni (leggi la notizia qui).