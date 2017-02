Omicidio in via Paolo Sarpi: il killer è una donna cinese di trentotto anni, arrestata | Video

Il trenta novembre era stato ritrovato dalla moglie in una pozza di sangue. Era agonizzante e, nonostante la corsa in ospedale, nel giro di poche ore il suo cuore aveva smesso di battere. Quello che venne ribattezzato dalle cronache come l'omicidio di Chinatown - è avvenuto in un appartamento nel cuore di via Paolo Sarpi a Milano - è stato risolto dai carabinieri del Nucleo Investigativo.

La responsabile dell'omicidio di Xue Chengxiang, cinese di trentadue anni, è una donna. Si tratta di una trentottenne connazionale della vittima (LEGGI LA NOTIZIA).