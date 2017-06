Nasconde 17mila euro e le chiavi del nascondiglio della droga nelle mutande dei figli di 9 e 4 anni. Lo fa nel tentativo di ingannare i poliziotti che in quel momento bussano alla sua porta. Gli agenti, dopo aver trovato il denaro e lo stupefacente, lo arrestano per detenzione ai fini di spaccio. In manette finisce Domenico Alessandro P., un milanese di 44 anni, con precedenti specifici (LEGGI LA NOTIZIA).