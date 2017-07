Traffico internazionale di droga: arrestate 21 persone a Milano

Traffico internazionale di sostanze stupefacenti. È l'accusa a cui devono rispondere 21 persone arrestate nella mattinata di mercoledì a Milano dagli agenti della Questura di Milano.

I poliziotti hanno eseguito gli arresti a Milano ed in altre città del centro nord. Si tratta, precisamente, di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 14 persone e con obbligo di dimora e contestuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altre 7. È stata emessa dal gip del Tribunale di Milano su richiesta della locale Procura della Repubblica (LEGGI LA NOTIZIA).