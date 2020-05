Uomo scappa dall'ambulanza dopo il "fermo": inseguimento e arresto da film in centro a Milano

Una volta in Questura, dove era stato portato perché l'arresto venisse formalizzato, si è sentito male e ha perso i sensi. Così, è stato visitato sul posto e poi caricato in ambulanza per essere portato in ospedale. Ma proprio lì, all'arrivo al pronto soccorso, ha dato il via al secondo tempo del suo "spettacolo", che si è concluso con un inseguimento e un arresto da film in pieno centro a Milano.

Protagonista del martedì pomeriggio folle è stato un uomo di 30 anni, un cittadino marocchino irregolare e con precedenti, che è stato arrestato due volte nel giro di un paio di ore. Per lui i guai sono iniziati verso le 18 in piazzale Lotto, dove un equipaggio delle Nibbio ha deciso di controllare la macchina a bordo della quale si trovava insieme a un secondo uomo. Alla vista dei poliziotti, i due hanno cercato la fuga, ma il 30enne - che ha poi mandato in ospedale uno degli agenti, con una prognosi di 15 giorni - è stato fermato e ammanettato.

Il primo arresto

Addosso e nell'auto, l'uomo nascondeva 3 involucri di cocaina, uno di eroina e telefoni che, verosimilmente, usava per il suo lavoro di spacciatore, tanto che è stato accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

A quel punto, il 30enne è stato portato in Questura per sbrigare tutte le pratiche per l'arresto ma, dopo circa un'ora, ha avuto un malore ed è svenuto. Sono quindi intervenuti i medici del 118, che lo hanno caricato in ambulanza e lo hanno accompagnato al vicino Fatebenefratelli, con una Volante a fare da "scorta" perché per le misure anti Coronavirus gli agenti non posso salire a bordo dei mezzi di soccorso.

La fuga dal pronto soccorso

Appena i paramedici hanno aperto le porte dell'ambulanza, però, il pusher si è dato immediatamente alla fuga, scavalcando un muro e scappando, scalzo, in direzione piazza della Repubblica.

Proprio lì, con un inseguimento tra l'asfalto e i binari del tram, lo hanno raggiunto più di dieci Volanti della Questura, con gli agenti che lo hanno circondato e ammanettato, un'altra volta. Il 30enne è stato quindi nuovamente dichiarato in arresto con le accuse di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.