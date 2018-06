E' stato immortalato dalle telecamere ed è così finito in manette un cinquantenne italiano accusato di aver dato fuoco ad un'auto e a una moto. Il fatto è accaduto alle spalle della Stazione Cadorna, in via Pietro Paleocapa, angolo via Stefano Jacini.

La Questura sta indagando su altri 32 episodi avvenuti in città, il sospetto è che dietro ci sia sempre la stessa mano.