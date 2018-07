Nasconde oltre 6 kg di hashish e tre pistole in cantina: incastrato dal fiuto di Denver. Video

Il fiuto di Denver lo ha incastrato. In un labirinto di cantine nei sotterranei di un condominio in via Console Marcello, il pastore tedesco dell'unità cinofili dei carabinieri, è riuscito a beccare sei chili di hashish nascosti dietro a una porta. La chiave di quella porta era in casa sua. E' così che è finito in manette un pregiudicato italiano di 48 anni.

L'arresto è stato portato a termine dai militari del Nucleo operativo della Compagnia di Milano Porta Magenta, nella giornata di giovedì. Dopo aver saputo che il 48enne - già noto per motivi di droga in passato - era tornato 'in piazza', i carabinieri hanno cominciato un lavoro di appostamenti e pedinamenti per accertare la 'notizia' (leggi la notizia).