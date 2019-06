Asilo City Life di Milano, i genitori smentiscono l'emergenza caldo: 'Temperature nella norma'

"Emergenza caldo? No, le temperature sono assolutamente nella norma". Così i genitori degli alunni dell'asilo nido ecosostenibile di City Life smentiscono la notizia di una presunta emergenza caldo dovuta ai materiali usati per costruire la struttura (legno e vetro) e che sono valsi all'istituto scolastico la prestigiosa certificazione Leed Platinum. Per rassicurare i genitori dei bambini, il comune di Milano ha comunque deviso di inviare i propri tecnici a verificare le temperature all'interno dell'asilo.