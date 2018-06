Assago capitale europea del festival latinoamericano: "Siamo orgogliosi, manteniamo un fitto scambio culturale"

Per il quarto anno torna il Milano Latin Festival e la cornice non può che essere Assago, ormai definita capitale europea del festival latinoamericano. Il primo cittadino si dice orgoglioso di ospitare questa iniziativa: "Dal punto di vista culturale impariamo molto e riusciamo a raffrontarci con un popolo che è sempre stato vicino a noi. Negli anni abbiamo risolto una serie di problematiche, dai parcheggi alle zanzare, mettendo in campo fantasia e disponibilità".

L'evento si terrà dal 14 giugno al 18 agosto prossimi con una serie di concerti ed eventi per un fitto calendario. Grandi sorprese nell'estate dei Mondiali: mostrando un proprio documento, l'ingresso al Festival sarà gratuito per tutti i visitatori della stessa nazionalità di una delle squadre in campo.